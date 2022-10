Mais de 200 quilos de drogas são incinerados pela Polícia Civil

CARATINGA – A Polícia Civil incinerou mais de 200 quilos de drogas apreendidas na comarca de Caratinga. A incineração aconteceu nessa sexta-feira (7) em uma cerâmica. Foram exatamente 222 quilos de maconha, quase dois quilos de cocaína e 15 gramas de haxixe.

De acordo com o delegado Luiz Eduardo Moura Gomes, a incineração significa o encerramento de um ciclo do combate ao tráfico de drogas. “Esse combate começa no momento da apreensão, depois são feitos laudos periciais, toda droga apreendida passa pela perícia técnica, constatando se realmente a substância é proibida. Sendo proibida inicia-se o processo pelo tráfico de drogas, e feito o laudo pericial o poder judiciário já pode determinar a destruição da droga. Isso é feito durante todo ano”, explicou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado Luiz Eduardo, o Ministério Público participa do processo para fiscalizar como está sendo feita incineração, e também vigilância sanitária, para confirmar que não tem nenhuma poluição ambiental.

O promotor de justiça, Diogo Rangel, destacou que a incineração das drogas é um procedimento que deve observar as normas legais, sendo necessária uma autorização judicial. “Antes é realizada fiscalização do forno e depois se faz outra para saber se todo material foi destruído, esse processo é importante para impedir que as drogas sejam direcionadas para outro local”, afirmou o promotor.