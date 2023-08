Campanha Agosto Lilás: Promotor de justiça ministra palestra sobre violência contra mulher

O evento foi uma iniciativa do Lions Clube Caratinga Itaúna

CARATINGA – Na noite da última quarta-feira (16), aconteceu no auditório Celso Simões Caldeira, na unidade I do UNEC, mantido pela Fundação Educacional de Caratinga, uma palestra com o promotor de justiça Juarez Serafim Leite Júnior, sobre o “fim da violência contra mulher”.

O evento foi promovido pelo Lions Clube Caratinga Itaúna, e faz parte da campanha “Agosto Lilás” que tem o objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, esclarecer os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes. O ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, por exemplo, funciona 24 horas por dia, é gratuito e confidencial. “Essa ideia de trazer pra dentro da universidade é para que a gente tenha mais formadores de opinião, no sentido de levar essa mensagem da importância de respeitar a mulher. Abrimos o evento para a comunidade, para a academia trazendo quem entende do assunto para ministrar a palestra pra todos nós”, afirma o professor Eugênio Maria Gomes, que é presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna.

A campanha “Agosto Lilás”, que foi instituída por meio da Lei Estadual nº 4.969/2016, nos lembra desse importante compromisso de responsabilidade de toda a sociedade. “O silêncio mata, a gente sabe que a violência doméstica acontece em diferentes graus, incluindo aquele que é irreversível, que chamamos de feminicídio, mulheres que são mortas pelos companheiros. Por isso a gente precisa trazer à tona esse tipo de informação, para orientar a população”, ressalta o promotor Juarez Serafim.

O evento reuniu autoridades, estudantes e professores, em prol do fim da violência doméstica e familiar. “Ficamos muito felizes pela FUNEC, abrir as portas da instituição para que esse momento de esclarecimento e orientação, para a população de Caratinga, pudesse acontecer”, diz Célia Bomfim, conselheira da FUNEC.