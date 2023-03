Câmara de Vargem Alegre realiza premiação “Aluno Nota 10”

VARGEM ALEGRE- A noite de sábado (4) foi festiva na Câmara de Vereadores de Vargem Alegre. Foi realizada a premiação “Aluno Nota 10”, a 17 alunos selecionados na Escola Estadual Reverendo Boanerges de Almeida Leitão.

O vereador Sandro, autor do projeto, destacou que a intenção foi premiar alunos que se destacaram com a maior média final, maior frequência escolar e melhor desempenho de modo geral. Foram premiados. “É com muito prazer que comemoramos esse dia, um dia importante para a Educação. Quando eu era estudante, ganhei uma camiseta na escola e fiquei muito feliz. Estou vereador e decidi fazer essa premiação em parceria com a prefeita. Quero parabenizar também os alunos, seus pais e professores. Passei de sala em sala, conversei com a diretoria, considera a nota, a frequência do aluno, comportamento e a escola fez a seleção”.

A prefeita Maria Cecília, a Cilinha, participou da solenidade e fez questão de destacar a importância de valorizar a Educação. “Significa muito, a educação transforma as pessoas e essa iniciativa do vereador Sandro é muito importante, incentiva os outros alunos também a fazer o mesmo, estudar mais. Vargem Alegre já é um exemplo de muitas pessoas formadas, não importa qual a profissão, o importante é estudar, fazer uma faculdade, ser independente, isso é muito importante para nós do município, principalmente para administração, incentivar o estudo, a Educação. Parabenizamos aos alunos, os pais, os professores envolvidos”.

Maria Eduarda dos Reis, 13 anos, aluna premiada no projeto, agradeceu a homenagem e destacou que o professor é um parceiro do estudante. “Este ano estou fazendo o 8° ano, final desse ano vou completar o terceiro ano que estou no ginásio naquela escola. Meu dia a dia de estudo é mais, teve dúvida, pergunta o professor, chegou em casa lê a matéria que foi dada de novo. Pergunte ao professor, pois ele está lá para te ajudar, para te explicar. O professor é seu amigo. Queria mandar um abraço para meus professores que são excelentes profissionais. As minhas matérias favoritas são Matemática e História, eu adoro. Estou muito feliz de estar aqui, representando a escola junto com os meus professores, meus colegas”.

A diretora da 6ª Superintendência Regional de Ensino de Caratinga (SRE), Landislene Gomes, disse que a Educação sempre deve estar em primeiro lugar com foco no aluno. “Estamos aqui a convite do vereador Sandro, quem idealizou este projeto, que parabenizamos por essa iniciativa grandiosa, valorizando a Educação no município de Vargem Alegre. Valorizando a qualidade da Educação, nossos alunos que têm a maior nota durante o ano, eles são observados durante o ano. E não adianta só ir bem na escola, precisa ter disciplina, é a Educação num todo. Que venham mais projetos como esse com foco no aluno, que é o futuro da nossa nação”.

Joaquim Ovídio, presidente da Câmara, elogiou a iniciativa do colega vereador. “Muito importante, quando o Sandro chegou com esse projeto, elogiei a iniciativa. Também estou sempre incentivando a Educação, tem que estar junto, me coloquei a disposição para ajudá-lo”.

Clebinho, que presidia a Câmara quando o projeto foi aprovado, também citou o apoio. “Para mim foi uma honra ainda presidente, quando o vereador Sandro apresentou esse projeto. E dei todo apoio, afinal, só vamos construir uma sociedade justa, fraterna e feliz, através da Educação”.