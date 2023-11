Câmara aprecia projeto que pretende homenagear pai do prefeito com nome de Centro Administrativo

A Câmara Legislativa vai apreciar um projeto de autoria do vereador Noé (PROS), que pretende homenagear Izalino Moreira de Oliveira, pai do prefeito Dr. Welington, dando à futura sede administrativa da Prefeitura Municipal de Caratinga o nome “Centro Administrativo Professor Izalino Moreira de Oliveira”.

O imóvel que está sendo construído à Avenida Professor Armando Alves da Silva, 1950, Bairro Zacarias, irá abrigar os principais setores da Prefeitura, incluindo as secretarias.

De acordo com o projeto que está em andamento, a sede será composta por subsolo com recepção, circulação, salas para setores diversos, cozinha, salas de reunião, banheiros, arquivo e almoxarifado. Já o térreo terá recepção, circulação, salas para setores diversos, gabinete, auditório, salas de reunião, banheiros, arquivo e almoxarifado.

IZALINO MOREIRA DE OLIVEIRA

Izalino Moreira de Oliveira, nasceu no distrito de Patrocínio, município de Caratinga, aos 7 de novembro de 1928, filho de João Manoel Moreira e de Lauricena Arruda de Oliveira. Até os 23 anos, ali residiu com os pais e mais sete irmãos, trabalhando como lavrador. Logo em seguida foi estudar em um internato da Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada no Estado de São Paulo, onde se formou como professor e dando início ao curso de Teologia.

Aos 27 anos, retornou ao distrito, tendo logo em seguida se casado com Jesuína de Oliveira Arruda, com a qual viveu 65 anos e tiveram sete filhos.

Por falta de oferta de emprego, voltou a trabalhar como lavrador, mudando-se para o município de Alto Caparaó, trabalhando em lavoura de café. O que se deu por pouco tempo, pois, foi chamado para atuar como professor pela Escola Adventista, tendo trabalhado nos municípios de Venda Nova do Imigrante/ES, Januária e Serra dos Aimorés/MG.

Em 1969, foi eleito vereador pelo partido ARENA, pelo município de Serra dos Aimorés, tendo ainda no ano de 1970, renunciado por não concordar com as diretrizes parlamentares.

No ano de 1970, se mudou para a cidade de Belo Horizonte. Izalino Moreira ainda se formou em eletricista, profissão que exerceu concomitante com a profissão de professor, por algum tempo, tendo se dedicado a ela após se aposentar como professor.

Izalino nasceu em um lar evangélico e permaneceu fiel aos princípios religiosos até o seu falecimento, ocorrido em 2 de maio de 2021, em Belo Horizonte, como cita o documento. Na igreja, foi diácono, professor de Escola Sabatina, ancião, maestro de coral e membro de diversos quartetos musicais.