Cadastro para vagas nas creches municipais

A Prefeitura de Caratinga, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, deu início nesta quinta-feira (01/02), ao processo de cadastramento de crianças para as vagas nas creches municipais ao longo do ano. O procedimento, estabelecido pela Resolução do CME nº 02/2023 de 06 de setembro de 2023.

As vagas são destinadas a crianças de quatro meses a três anos e 11 meses. O cadastro online ocorre no portal educ.caratinga.mg.gov.br, enquanto aqueles sem acesso à internet podem se dirigir à instituição de ensino mais próxima.

Documentos Necessários:

Durante o cadastro, seja online ou presencial, os interessados devem apresentar:

✅ Certidão de nascimento da criança/aluno;

✅ CPF da criança/aluno;

✅ Conta de luz atualizada no nome do responsável;

✅ Laudo médico, em caso de deficiência ou necessidades educacionais especiais;

✅ Cartão do SUS;

✅ Folha do Cadastro Único do Governo Federal;

✅ Cartão Bolsa Família (se beneficiário);

✅ Cartão de vacina (capa com o nome da criança e página das vacinas);

✅ Documentos pessoais dos pais ou responsáveis (Identidade e CPF).

Observação:

Se a conta de luz não estiver em nome de um dos pais ou responsável pela criança/aluno, é necessário apresentar um dos seguintes documentos, juntamente com a conta de luz:

✅ Contas de água, internet, telefone e cartão de crédito;

✅ Contrato de locação ou declaração com firma reconhecida em cartório;

✅ Declaração de abrangência como comprovante de residência pelo Posto de Saúde do bairro.

Para mais informações, consulte a Resolução do CME nº 02/2023. Dúvidas podem ser esclarecidas na Secretaria Municipal de Educação, Rua Miguel de Castro, 23, Centro – Caratinga – MG, ou pelo telefone (33) 3329-8056.