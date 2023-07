Busto de Monsenhor Rocha é alvo de vandalismo na Praça Cesário Alvim

CARATINGA- Quem passa pela Praça Cesário Alvim em Caratinga observa que o busto de Monsenhor Rocha foi alvo de vandalismo e teve a cabeça arrancada. A obra é datada da década de 80 e faz parte do adro (terreno) da Catedral.

Monsenhor Rocha foi o construtor da Catedral. A igreja não tem informações sobre autoria e destinação da peça. A Diocese de Caratinga não se manifestou sobre o assunto.

QUEM FOI MONSENHOR ROCHA

Monsenhor Aristides Marques da Rocha nasceu no distrito de Joselândia, município de Santana dos Montes, em Minas, aos 25 de janeiro de 1888. Foi ordenado presbítero em 1912 e chegou a Caratinga com 31 anos, em 1919. Foi vigário da catedral de Caratinga, vigário forâneo, vigário geral e administrador da diocese de Caratinga. Faleceu em 25 de julho de 1979.