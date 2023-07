Pastor encontrado morto em pousada de Teófilo Otoni tinha 7 pinos de cocaína na mochila e nariz estava esbranquiçado, diz BO

De acordo com o BO número 2023-031927582-001, o pastor encontrado morto em uma pousada localizada na Alexandre Mattar (atrás da Rodoviária), Gilberto Avellar Fernandes, de 56 anos de idade, teve a morte registrada no item “Causa Presumida”, com “Envolvimento com Drogas”.

Segundo a descrição do Boletim de Ocorrência, “a PM foi acionada a comparecer na Pousada Novo Cruzeiro para averiguação de uma denúncia de encontro de cadáver”.

Ainda de acordo o boletim, o proprietário da pousada relatou que o cliente se hospedou por volta das 9h da sexta (7), não sendo mais visto no estabelecimento.

Na tarde do sábado (08), a faxineira foi até o quarto solicitar se o hóspede queria que fizesse a limpeza. “Tão logo chegou ao local a funcionária identificou que a porta estava destrancada, e ao empurrá-lo deparou com o hóspede prostrado na cama já sem vida”, relato do BO.

O proprietário então ligou para a PM, que por sua vez acionou a perícia da Polícia Civil. De acordo relatado pela perita, no BO:

“O corpo de Gilberto apresentava sangramento no ouvido esquerdo e nariz, bem como também apresentava uma substância esbranquiçada próxima a região das narinas”.

Em continuidade, relata o BO que foram localizados em uma mochila pertencente ao hóspede Gilberto 7 pinos de cocaína, “sendo tal substância recolhida pela perícia”.

A declaração de óbito, de número 34894300-8 saiu ontem, com a causa da morte apontando infarto no miocárdio, ou seja, morte súbita.

A pastor Gilberto já morou em T. Otoni e congregava em cidades da região. Atualmente morava na cidade baiana de Veredas.

Fontes da reportagem do @jornaldiarioteo passaram informações do encontro de um corpo nessa pousada ainda no sábado à noite, e que havia drogas com o mesmo. Quando abrimos investigação dos fatos, esperando notícias mais concretas antes de fazer tal divulgação (forte).

No domingo pela manhã (09) falamos com o pastor baiano Célio Alves.

Diário- O senhor sabe o que ele estava fazendo em T. Otoni?

Célio- Não. Ele sempre viajava para aí, onde já morou. Tem alguma informação da causa?

Diário- Estamos esperando para não levantar falso testemunho.

O BO ficou pronto às 22h40 desse domingo.