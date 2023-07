Homicídio em Santana do Manhuaçu

Uma mulher foi detida por suspeita de envolvimento no crime. Autor é procurado pela polícia

SANTANA DO MANHAÇU – Um homicídio foi registrado no córrego Japu, zona rural de Santana do Manhuaçu. A vítima é Luiz Antônio de Souza Rodrigues, 44 anos. Uma mulher, 50, foi detida por suspeita de envolvimento no crime. O autor é procurado pela polícia.

Na manhã de quinta-feira (6), a Polícia Militar foi informada a respeito do crime. No local, os militares levantaram informações que na noite de quarta-feira (5) ocorreu uma briga na casa, porém era comum ouvir os envolvidos discutindo e brigando. Após a confusão, o casal, que residia no imóvel com a vítima, teria saído para o terreiro.

Já na manhã desta quinta-feira, vizinhos perceberam marcas de sangue na varanda da casa e ao entrarem na residência depararam com a vítima Luiz Antônio caída ao solo já sem os sinais vitais e com diversas lesões pelo corpo, momento em que acionaram a PM. A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local e constatou que o corpo apresentava vários cortes na região da cabeça, pescoço e tórax.

As equipes iniciaram as diligências, conseguindo localizar e prender a suspeita na casa de sua mãe, na cidade de Manhuaçu. Ela entrou em contradição várias vezes mudando a versão dos fatos e disse que teria fugido a pé com o autor, após o crime até a MG-111, onde conseguiram carona para chegar a Manhuaçu.

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para demais providências. A PM segue em rastreamento para localizar o outro envolvido no crime. “A população pode auxiliar através de denúncias pelo 190 ou 181”, frisa a Polícia Militar.