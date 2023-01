Bombeiros seguem as buscas por jovem que se afogou no Rio Manhuaçu, em Ipanema

A Brigada Municipal de Ipanema foi acionada no final da tarde do último domingo (29) para realizar buscas por Igor Costa, de 26 anos, que teria se afogado no rio Manhuaçu, próximo a ponte que faz divisa com Ipanema e Simonésia, no córrego Formiga.

Os trabalhos iniciaram já no domingo pela Brigada Municipal, realizando o acionamento do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu, reconhecimento da área e estratégias de buscas.

Segundo testemunhas, a vítima teria feito a travessia do rio a nado junto de um colega, no retorno à margem de origem a correnteza começou a arrasta-los, e a vítima não conseguiu sair das águas.

Já na manhã de segunda-feira a Brigada Municipal se uniu aos Bombeiros para realizar as buscas, sendo realizada durante todo o dia numa extensão de aproximadamente 10 km do rio a partir do último lugar que a vítima foi vista.

Devido a cheia do rio a correnteza encontra-se forte, tornando o mergulho inviável. Portanto foi utilizado a técnica de movimentação de águas, com o objetivo de agitar possíveis vegetações e impurezas no leito do rio para desprender a vítima possivelmente presa no fundo.

As buscas foram encerradas ao fim da tarde, e foram retomadas ao amanhecer desta terça-feira.

Ailton Venâncio – Portal Ipanema

Fotos – Geraldo Fotógrafo