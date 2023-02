Bom Jesus do Galho, Pingo-d’Água e Córrego Novo sem energia

Prefeitura de Inhapim resgata carnaval de rua

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Cultura e Turismo, retomou a realização do “Carnaval de Rua” na cidade. O evento ocorreu nos dias 18 e 19 de fevereiro na praça Alaíde Quintela Soares, popularmente conhecida como “Praça das Palmeiras.

Com um grande número de foliões, o sábado (18) foi embalado pela cantora Amanda Melo, que agitou a galera com muito axé e sertanejo, destaque ainda para apresentação circense e malabares dos integrantes do projeto Barui Bão.

No domingo (19) uma matinê foi realizada para toda criançada e o som do mini trio elétrico foi despertado pela banda Emocion com as tradicionais marchinhas de carnaval.

Segundo a diretora de Turismo, Astrid Maciel Mota, a intenção da Secretaria é resgatar o carnaval de Inhapim, que com o tempo e a falta de incentivo e investimentos do poder público, foi perdendo espaço para as cidades litorâneas e vizinhas que promovem a festa. “Nosso intuito com a realização destes dois dias de carnaval em Inhapim foi retomar o percurso de sucesso que o Carnaval de Inhapim já representou para nossa região, agora, com o apoio do prefeito Marcinho, nosso vice-prefeito Sandro da Saúde e da nossa valente e guerreira secretária de Cultura e Turismo Teresinha Ribeiro Martins. Vamos intensificar os investimentos para que o carnaval de Inhapim seja reconhecido por toda região, seja sinônimo de alegria e sucesso, tanto nas ruas e avenidas da cidade, quanto na economia do município”, disse Astrid Mota.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, utilizou suas redes sociais para enaltecer o trabalho realizado pela direção e servidores da secretaria de Cultura e Turismo na realização do Carnaval de Rua 2023 em Inhapim. “Nossa secretaria de Cultura e Turismo, trabalhando e resgatando momentos especiais em nosso Inhapim. Parabéns Teresinha Ribeiro Martins, Astrid Maciel Mota, Penha Faria e a todos os servidores que direta e indiretamente contribuíram para realização deste evento”, concluiu o prefeito.

Assessoria de Comunicação