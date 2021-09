Bom Jesus do Galho entrega escrituras na festa do Jubileu

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura de Bom Jesus do Galho vai aproveitar a Festa do Jubileu, a mais tradicional da cidade, para fazer a entrega das primeiras Escrituras de imóveis da área central da cidade que estão sendo regularizados. A programação do Jubileu foi aberta no feriado da Independência e prossegue até o dia 14 de setembro.

Nessa primeira etapa, a previsão é de entregar 260 títulos de propriedade por meio do Programa de Regularização Fundiária Urbana (REURB), o “Escritura Fácil”. A previsão da Prefeitura de Bom Jesus do Galho é de regularizar aproximadamente 2 mil lotes na área central, inclusive no bairro Estação, cujos imóveis, por muitos anos, ficaram vinculados à extinta Estrada de Ferro Leopoldina.

A conclusão dessa etapa do programa “Escritura Fácil”, com a entrega dos primeiros 260 títulos de propriedade, foi acertada no Cartório de Registro de Imóveis de Caratinga, numa reunião do prefeito Aníbal Borges com o escrevente substituto, Roniê Sanches Barbosa, e representantes da NMC Integrativa, empresa credenciada pelo município para o trabalho de regularização fundiária.

VANTAGENS

Uma nova poligonal já está sendo preparada para envio das plantas de parcelamento para registro no Cartório de Caratinga, cuja parceria está sendo decisiva para o trabalho de regularização fundiária em Bom Jesus do Galho, pelo qual os proprietários pagam apenas pela execução dos projetos técnicos, em condições vantajosas (R$ 5,00 por metro quadrado, com pagamento em até 12 vezes). A intenção é regularizar todos os imóveis do município, incluindo os distritos de Quartel Sacramento, Passa Dez e Revés do Belém.

A Escritura é o único documento que assegura a propriedade, além de valorizar o imóvel em até 40% e facilitar o acesso a financiamentos com juros menores. Quem ainda não aderiu ao REURB em Bom Jesus do Galho ainda tem tempo de aproveitar as vantagens do programa. Basta procurar a sede do “Escritura Fácil”, no prédio do Sicoob, no centro da cidade, em frente à Prefeitura.

Assessoria