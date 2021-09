35.232 caratinguenses ainda não receberam segunda dose Tribunal de Contas de Minas Gerais orienta aos municípios que tomem providências para o bom desempenho do ciclo completo de vacinação

CARATINGA- 35.232 pessoas de Caratinga ainda não receberam a segunda dose da vacina contra a covid-19. Importante frisar que este quantitativo inclui, além daqueles que estão com a segunda dose em atraso, também as pessoas que foram vacinadas, recentemente, com a primeira dose e aguardam o prazo para receber a segunda.

Os dados da Secretaria de Saúde ainda revelam que, ao todo 58.688 pessoas foram imunizadas com a dose, no entanto, 23.456 já receberam a dose 2, para completar o esquema de vacinação. Por outro lado, 1.430 receberam dose única.

Foram aplicadas até esta quarta-feira (8), 60.118 doses da vacina que imuniza contra o novo Coronavírus.

TCE

O Tribunal de Contas de Minas Gerais identificou que mais de 800 mil mineiros ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no Estado, ao analisar os dados do Vacinômetro e do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).

Após a constatação, o TCEMG emitiu um ofício aos 853 municípios mineiros para que os prefeitos tomem providências para o bom desempenho do ciclo completo de vacinação. Entre as orientações do Tribunal está a identificação das pessoas que estão com a segunda dose em atraso, contatar essas pessoas para que elas tomem a segunda dose e promover, dentro da realidade de cada cidade, campanhas publicitárias sobre a importância do esquema vacinal completo.

Além disso, o TCEMG reforçou a importância de que os municípios mantenham os dados do Vacinômetro, do governo estadual, e o SI-PNI, do governo federal, sempre atualizados, sobretudo em relação à segunda dose. O ofício reforça que “a transparência e a publicidade dos dados coletados poderão servir de indicadores epidemiológicos para definição de distribuição das doses relativas às próximas remessas de vacinas, ou para outras políticas públicas cabíveis”.

O levantamento foi feito pela Coordenadoria de Auditoria de Municípios, pela Diretoria de Controle Externo de Municípios e pela Superintendência de Controle Externo.