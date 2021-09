Projeto de vacinação canina Projeto da Samarco em parceria com a ONG Ajuda e apoio da Prefeitura vai garantir a vacinação de cães na cidade

DA REDAÇÃO- A Samarco e a ONG Ajuda (Aliança Juiz Forana pela Defesa dos Animais), com o apoio da Prefeitura de Caratinga, realiza entre a quinta-feira (9) e quarta-feira (15), a vacinação de cães com a vacina óctupla que protege contra a cinomose, parvovirose entre outras doenças.

O projeto de iniciativa da Samarco é executado pela ONG Ajuda e vai atender as regiões com maior número de animais em Caratinga. A ação de imunização tem o objetivo de combater seis das principais doenças que acometem a população canina: a cinomose, a parvovirose, a leptospirose, a hepatite infecciosa, para influenza e a coronavirose canina, que é uma doença causada por um tipo de coronavírus diferente do causador da Covid-19, mas que ainda assim possui grande importância médica para população de cães.

As vacinas, que são conhecidas como V8 ou óctupla, são importadas e vão ser aplicadas pela equipe de veterinários da ONG sem custo algum para a população ou para o município.

CONFIRA OS LOCAIS E HORÁRIOS DE VACINAÇÃO:

09 e 10/09 – Funcime

Horário: De 8h às 12h e 13h às 16h

11/09 – Funcime

Horário: De 8h às 12h e 13h às 16h

14/09 – Praça do Menino Maluquinho

Horário: De 8h às 12h e 13h às 16h

15/09 – Ginásio Poliesportivo Bairro Limoeiro

Horário: De 8h às 12h e 13h às 16h