Programa da Rede Doctum está com inscrições abertas para selecionar 100 novos bolsistas

CARATINGA – O sonho de entrar na faculdade é o desejo da maioria dos jovens brasileiros, mas muitos não conseguem por falta de dinheiro. As dificuldades financeiras estão entre as principais barreiras enfrentadas por eles para concretizar esse sonho de ter uma profissão e um futuro melhor. Essa desigualdade social no acesso à educação superior ficou ainda mais evidenciada na pandemia do coronavírus.

Para promover a democratização do acesso ao ensino superior, a Rede de Ensino Doctum criou um programa de bolsas sociais para beneficiar estudantes de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Desde a sua criação, o Acesso Superior já ajudou a colocar centenas de jovens na faculdade e está com inscrições abertas para selecionar novos bolsistas.

Os interessados em participar do processo seletivo para concorrer às bolsas remanescentes do Acesso Superior para o segundo semestre de 2024 já podem se inscrever de forma gratuita. As inscrições vão até o dia 20 de junho. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pelo site: bolsasremanescentes.doctum.edu.br.

As bolsas remanescentes são aquelas vagas que não foram preenchidas no último processo seletivo regular do Acesso Superior, ou seja, por algum motivo acabaram sobrando. Essas vagas costumam sobrar por causa da desistência de candidatos, perda de prazo de matrícula e falta de documentação, por exemplo.

Nesta edição das bolsas remanescentes, o programa da Rede Doctum vai ofertar 100 bolsas integrais, ou seja, bolsas de 100% em cursos de graduação nas modalidades presencial, semipresencial e EAD (Ensino a Distância). As vagas são para as unidades de Caratinga, João Monlevade, Juiz de Fora, Teófilo Otoni e Serra, no Espírito Santo.

As bolsas remanescentes são uma nova oportunidade para quem busca conquistar aquela tão sonhada bolsa de estudo para começar uma graduação ainda neste ano. “O Acesso Superior é um programa que nos enche de orgulho, pois oferece a oportunidade para que pessoas, que antes não tinham perspectiva de entrar em uma faculdade, possam realizar o curso dos seus sonhos. Frequentemente ouvimos relatos de pessoas que são as primeiras da família a cursar o ensino superior, o que nos deixa imensamente felizes. Este é um dos pilares da nossa instituição e um reflexo do nosso compromisso social”, destacou o professor Cláudio Leitão, presidente da Rede Doctum.

Prova

A prova composta por 50 questões de múltipla escolha vale mil pontos e será realizada de forma online no dia 23 de junho. Os candidatos farão 20 questões de português, 10 de matemática, 5 de história, 5 de geografia, 4 de biologia, 3 de física e 3 de química.

O link para acessar e fazer a prova será enviado para o e-mail informado pelo candidato no formulário de inscrição. Com três horas de duração, a aplicação da prova terá início às 14h e terminará às 17h. A partir das 17h, o sistema de prova fechará automaticamente, mesmo que o candidato ainda não tenha terminado.

Quem pode concorrer às bolsas remanescentes

Podem se candidatar a uma das vagas remanescentes apenas os candidatos ingressantes, ou seja, aqueles que irão cursar o primeiro período letivo no segundo semestre de 2024. Quem já possui diploma de curso superior ou esteja cursando qualquer graduação não pode concorrer às bolsas.

Além disso, as bolsas são válidas somente para candidatos inscritos no CadÚnico e com o seu Número de Identificação Social (NIS) atualizado dentro do prazo de 2 anos. O resultado do processo seletivo de bolsas com a lista dos candidatos contemplados será divulgado no dia 29 de julho, mesma data em que se inicia o período de matrícula dos classificados, que ocorrerá até o dia 5 de agosto.

Acesso Superior

É um programa da Rede Doctum, criado em 2021, durante o auge da pandemia de covid-19, que tem como objetivo a concessão de bolsas de estudo integrais (100%) em cursos de graduação. O programa de bolsas surgiu para reduzir a desigualdade social no ensino superior, que se tornou ainda mais visível na pandemia, e aumentar o número de alunos de baixa renda na faculdade.

As bolsas são distribuídas aos candidatos classificados, de acordo com as regras estabelecidas no edital do processo seletivo. Ao todo, o Acesso Superior já distribuiu mais de 1.500 bolsas e teve mais de 20 mil inscritos nas suas quatro edições.