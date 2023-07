Bolsa Família tem mais de R$ 3 milhões transferidos em recursos para Caratinga

5.307 famílias são contempladas neste mês de julho

CARATINGA- O Bolsa Família já iniciou os pagamentos do benefício referente ao mês de julho. Neste mês, 20,9 milhões de famílias são contempladas, totalizando um investimento de R$ 14 bilhões. O valor médio recebido por cada família no país é de R$ 684,17.

Conforme dados do Ministério do Desenvolvimento Social, Caratinga tem neste mês de julho 5.307 beneficiários, sendo o total de recursos recebidos de R$ 3.523.291,00 e valor médio de R$ 663,90.

Neste mês, passa a valer a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). A partir desse cruzamento de dados, algumas famílias foram canceladas do programa por terem renda acima das regras estabelecidas pelo Bolsa Família. O CNIS conta com registros administrativos referentes a renda, vínculos de emprego formal e benefícios previdenciários e assistenciais pagos pelo INSS.

Além disso, algumas famílias estão neste mês na Regra de Proteção. Para elas, o benefício médio ficou em R$ 378,91. Estabelecida pelo Governo Federal para garantir um período de maior estabilidade financeira aos beneficiários do programa, a medida é concedida às famílias que elevem a renda para até meio salário-mínimo (R$ 660) por integrante, de qualquer idade. A família continua no programa por até dois anos, recebendo 50% do valor a que teria direito, incluindo os adicionais para crianças, adolescentes e gestantes.

Se a família perder a renda depois dos dois anos, ou tiver pedido para sair do programa, ela tem direito ao Retorno Garantido, e o benefício volta a ser pago.

Benefícios

O cálculo do repasse parte do princípio de que cada integrante da família tem direito ao Benefício Renda de Cidadania, correspondente a R$ 142. Para as 54,3 milhões de pessoas beneficiárias, esse repasse soma R$ 7,06 bilhões.

Dependendo da composição familiar, pode ser necessário o repasse do Benefício Complementar para que o lar atinja o valor mínimo de R$ 600. Neste mês, são 19 milhões de famílias recebendo o complemento, totalizando R$ 4,97 bilhões.

Em seguida são aplicados os adicionais para crianças de zero a seis anos (Benefício Primeira Infância), que têm direito a R$ 150 cada. Em todo o país, 9,13 milhões de crianças nessa faixa etária são beneficiadas com o repasse de R$ 1,28 bilhão.