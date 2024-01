Bolsa Família contempla 5.227 famílias em janeiro

CARATINGA- O primeiro pagamento do Bolsa Família de 2024 teve início nesta quinta-feira (18) com os valores de investimento total e de benefício por residência, superiores às médias de 2023, que já haviam batido recorde na história do programa. É o que afirma o Ministério do Desenvolvimento Social. Em janeiro, são R$ 14,48 bilhões de transferência do Governo Federal para 21,12 milhões de famílias. O valor médio por lar ficou em R$ 685,61 neste mês.

Em Caratinga são 5.227 famílias atendidas com o total de recursos transferidos de R$ 3.438.550 em janeiro.

O Bolsa Família prevê o pagamento de, no mínimo, R$ 600 por família. Há também os adicionais de R$ 150 por criança de até 6 anos; R$ 50 por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos; R$ 50 por criança de até seis meses.

Seguro Defeso

Uma novidade do programa, implementada a partir deste ano, é que as pessoas contempladas pelo Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que resgatou o Programa Bolsa Família (PBF).

O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema (reprodução dos peixes).

Confira na tabela o balanço de famílias atendidas e total de recursos transferidos. O quadro com o calendário de pagamentos também está disponível para o leitor.