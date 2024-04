“Bicho Estranho”: Estudante lança primeiro livro, aos oito anos de idade

Laura Castro Freitas Pereira conta que tudo começou com uma tarefa da escola, que sugeria uma produção de texto

CARATINGA- “Bicho Estranho” é o nome do primeiro livro da escritora Laura Castro Freitas Pereira, de apenas oito anos de idade. A estudante da Escola Professor Jairo Grossi é apaixonada por leitura e contação de histórias. Incentivada pelo pai Odilon Alves, sua companheira de aventuras é a irmã Luísa.

“É sobre uma menina das cavernas e uma menina atual conversando. Elas tentam ser amigas, mas, uma não entende a outra, porque quem é da caverna é diferente”, descreve Laura sobre a história.

A estudante explica que tudo começou com uma tarefa da escola, que sugeria uma produção de texto. “Fiz com a ajuda da minha tia, meu pai acho que ficou muito legal e deu a ideia de fazer o livro. Amei o resultado, ficou melhor do que eu esperava. Entreguei para os coleguinhas na segunda-feira, que foi o dia do livro e todos falaram que gostaram”.

Com o gosto pela leitura, Laura já se prepara para escrever outro livro e demonstra que quer seguir aprendendo cada vez mais. “Eu gosto de ler vários livros, porque meu pai assina a Leiturinha, um site de livros, sempre todo mês chega, a gente lê. Várias histórias, fica bem divertido. Já vai ter mais um livro esse ano, que a escola está fazendo mais. Todo mundo compra meu livro, que é R$ 20 e vamos doar o dinheiro para a Cantina Rainha da Paz”.

O pai Odilon Alves é um dos grandes motivadores das filhas. Ele explica de que forma percebeu o interesse de Laura pela leitura. “Desde muito nova ela sempre gostou de contação de história, histórias do passado e um dos primeiros livros que ela ganhou de presente, que era o livro ‘Não confunda’, da Eva Furnari, com dois aninhos e meio ela decorou o livro todo. Percebemos esse gosto e passamos a criar um hábito de leitura, sem compromisso, de uns dois livros por mês, aí a irmãzinha chegou logo depois, quando ela já tinha três aninhos e a irmãzinha também foi adaptando. E hoje elas têm em casa um armário baixo, na altura delas, elas escolhem o livro que elas querem, no horário que elas querem e fazemos essa leitura”.

Ele segue acompanhando o desenvolvimento das filhas e observa que Laura e Luísa tem sido muito parceiras, aprendendo e estudando juntas. “Ela sempre foi muito criativa, em geral, nas brincadeiras e tudo. Era um dever de casa, que quando eu vi, percebi a influência que a leitura trouxe para esse raciocínio dela de escrever essa historinha. Além de escrever, ela é a professora da irmã, em breve, a irmã também vai querer seguir os passos, temos que preparar agora para as duas desenvolverem esse dom. É um talento que temos que incentivar bastante”.

Quanto às tecnologias, que estão cada vez mais presentes entre crianças e adolescentes, Odilon afirma que nunca foi um impedimento em casa. “Elas têm acesso a tecnologia, naturalmente, entendo que para educação e crescimento delas, a tecnologia faz parte do dia a dia, mas, a escolha de ambas sempre são as brincadeiras. E a leitura no nosso dia a dia, faz parte das brincadeiras”.

A respeito do livro “Bicho Estranho”, ele afirma que aqueles que se interessarem em adquirir um exemplar podem fazer contato com a Escola Professor Jairo Grossi. “A princípio pedimos um número limitado de edições, porque íamos distribuir só entre os familiares, nossa família é numerosa. E ela teve a ideia de doar para os coleguinhas da sala, fizemos a doação. E entre os amigos, colegas de trabalho, fizemos um preço simbólico, para fazer uma doação. Não estamos com o livro em aberto no momento para a venda, mas, se mais pessoas quiserem adquirir, pedimos mais edições”.