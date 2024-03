Protetoras realizam ação para custear despesas da causa animal

CARATINGA- O Casarão das Artes de Caratinga realiza até esta sexta-feira (22), o Bazar Amigo Pet. Diversos itens estão à venda para arrecadar fundos para a causa animal.

A protetora Marta Caldeira destaca que a equipe está à disposição no local para mostrar os itens que estão sendo comercializados, a preços acessíveis. “Grande variedade de calçados e roupas infantis, masculino e feminino, bijuterias, bolsas, bonés, vestidos de festas, dentre outros. A partir de R$ 5 e o preço mais alto, que é R$ 30. Tem uma jaqueta de couro que é diferenciado, mas, as demais estão nessa faixa de preço. E são produtos seminovos, dá para usar bastante ainda”.

De acordo com Marta, o trabalho das protetoras tem sido intenso, resgatando muitos animais e as doações são fundamentais para custear as despesas. “A renda do bazar é destinada à causa animal. São medicamentos para castração, já que o castramóvel realiza, mas, alguns casos têm que ser de urgência, cachorro de rua, acabou de ter a cruza, então, não pode deixar, tem que ser pago. Medicamentos e alguma ajuda para cachorros que seus tutores são pessoas carentes, que não têm condições de pagar tratamento. Tudo em benefício dos cães de rua e de pessoas carentes”.

Para aqueles que quiserem contribuir com o bazar é possível fazer doações, pois, as protetoras organizam eventos ao longo do ano para arrecadar mais fundos. “A gente pede a população, quem tiver alguma coisa em casa, no cantinho do guarda-roupa, aquela peça que não usa mais, em condição de doar, que possa doar e assim podemos utilizar no bazar. O que a pessoa estiver disposta a doar, de bom coração, nós aceitamos”.

Contribuições em dinheiro podem ser realizadas no pix da protetora Aline Verneque: 059.136.626-60.