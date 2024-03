PM apreende mais de um quilo de cocaína e prende jovem envolvido com tráfico de drogas

CARATINGA- Na noite dessa terça-feira(19)a Polícia Militar cumpriu um mandado de busca e apreensão no bairro Nossa Senhora Aparecida em Caratinga, onde foi preso um jovem de 24 anos .

Após as diligências na residência do autor foi apreendida uma porção com diversas pedras brutas de crack.

Ao notar a aproximação dos militares o jovem tentou fugir, porém foi capturado, imobilizado e preso.

Durante os trabalhos no local, um menor também envolvido com o tráfico de drogas interferiu nos trabalhos dos militares e foi apreendido. Durante busca na casa foram localizados uma porção com diversas pedras de crack, mais de um quilo de cocaína, R$ 237,00, um aparelho celular e material para o refino de cocaína.