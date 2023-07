Bate-papo com Amigos dos Antigos

Evento terá arrecadação para o Santuário e alimentos não perecíveis para instituições

CARATINGA- Está marcado para o próximo domingo (30) o 2º “Bate Papo com os Amigos dos Antigos”, em Caratinga. O evento reúne colecionadores e amantes de carros antigos, que tem a oportunidade de expor seus veículos e, ao mesmo tempo, confraternizar e trocar experiências.

Nesta edição, o encontro pretende angariar fundos para o Santuário, que está passando por reformas, e também alimentos não perecíveis que serão destinados às instituições de caridade.

Conforme o organizador Carlos Tavares, o evento é aberto ao público e será realizado a partir das 9h, em frente ao Santuário de Adoração, no bairro Santa Zita. “A gente reúne famílias usando os carros antigos, que é algo que a gente gosta muito, são paixões da gente, que nos fazem relembrar dos nossos pais, de quando a gente era criança. E resolvemos fazer esse evento para colaborar com o Santuário e angariar alimentos não perecíveis. Convidamos a todos que venham nos fazer a visita e tragam esse alimento, para que seja doado a alguma instituição de caridade”.

Veículos que fizeram sucesso nos anos 60 a 90, verdadeiras relíquias, estarão disponíveis. “São vários exemplares, da Volkswagen, Brasília, Variant; Fiat 147; Chevette, Chevrolet Opala, Omega, vários carros antigos”.

E quem desejar expor o seu veículo também está convidado, ainda que não faça parte de algum clube de antigomobilismo. “Fazemos esse convite, mesmo não fazendo parte dos Amigos dos Antigos, que venham com seus carros antigos. Convidamos pessoas de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Dom Cavati, Governador Valadares, Raul Soares, Manhuaçu, cidades vizinhas, independente de fazer parte de algum grupo. Teremos aqui alimentação, bebida, pipoca, algodão doce, pula-pula para as crianças”.

Em Caratinga, vem crescendo cada vez mais o número de colecionadores e apaixonados por carros antigos. “No nosso grupo são 90 pessoas, cada um tem pelo menos um carro antigo, mas, dentro desse mesmo grupo tem pessoas com dois, três, cinco carros antigos. E tem outras pessoas que não fazem parte do grupo e andam com carro antigo na região”.

Para muitos, ver e andar em carros antigos traz uma visita à memória. São essas recordações que motivam Carlos a ser um colecionador. “Lembro da minha infância, meu pai, Zé do Carmo, de Ubaporanga, que tinha o seu Fusca, depois Brasília, Variante. Ele já teve uma Vemaguet, era ótimo esse tempo, a gente preparava para ir na casa da avó, isso faz a gente recordar a nossa história e até bonito que a gente percebe quando a gente anda com carro antigo na rua, resgata essa memória de pessoas diversas”.

Para finalizar, Carlos Tavares deixa o convite para que a população prestigie o evento, seja para expor ou para visitar as relíquias. “Vai ter música, muita gente bonita e bacana. Traga seus pais para recordar, matar as saudades e as crianças para fazer essa cultura. E também aos empresários que quiserem contribuir, podem fazer contato através do (33) 99964-3637”.