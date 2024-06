Bandidos rendem funcionário e roubam malote de posto de combustíveis

CARATINGA– Uma ação ousada por parte de bandidos resultou no roubo de um malote de um posto de combustíveis. O crime foi registrado na tarde desta segunda-feira (3) na avenida João Caetano do Nascimento, em Caratinga. Não foi informada a quantia levada pelos autores.

A Polícia Militar recebeu o chamado via 190, informando sobre o roubo ao malote. O funcionário do posto informou aos militares que estava de posse do malote com destino ao banco para realizar o deposito bancário. Ele foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, de cor vermelha, sendo que um deles empunhava uma arma de fogo, quando embarcava no veículo. O comparsa, que estava na garupa, anunciou o assalto e perguntou sobre o dinheiro. A vítima, então, entregou o malote e os infratores fugiram sentido a rodovia BR-116.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição, assim como o produto do roubo não tinha sido recuperado.