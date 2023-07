Bandidos fazem reféns e roubam carga de café

LAJINHA – Um roubo foi registrado na noite desta terça-feira (4) no córrego Rico, zona rural de Lajinha. Os bandidos fizeram reféns e levaram uma carga de café, dentro outros itens.

Por volta das 19h30 desta terça-feira, a Polícia Militar foi acionada para comparecer onde havia ocorrido um roubo a residência rural. Os militares levantaram informações que vários indivíduos chegaram a propriedade, encapuzados e armados. Eles anunciaram o roubo, mantiveram os quatro moradores amarrados dentro de casa e subtraíram um caminhão, uma caminhonete, uma motocicleta, sacas de café, celulares, um computador e gêneros alimentícios. O bando fugiu sentido a Rodovia BR-262.

As equipes iniciaram as diligências, momento em que chegaram novas informações sobre a rota de fuga dos autores, sendo montada operação de cerco e bloqueio, momento em que as equipes posicionadas no córrego Barra do Jaguaraí, zona rural de Reduto, visualizaram um caminhão, com características semelhantes ao que foi roubado, acompanhado de uma motocicleta.

Foi dada ordem de parada a motocicleta, que não foi obedecida pelo condutor, que desceu do veículo efetuando disparos de arma de fogo contra os militares, “que para repelir a injusta agressão realizaram disparos em direção aos autores, que fugiram adentrando em uma região de mata, na ação ninguém ficou ferido”, informou a PM.

Foi constatado, após a abordagem, que o caminhão e a motocicleta se tratavam dos veículos roubados, sendo os veículos removidos ao pátio credenciado do Detran.

A Polícia Militar segue em rastreamento para localizar os autores do crime. A população pode auxiliar através de denúncias pelo 190 ou disque denúncia unificado, 181.