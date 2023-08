Balanço da cobertura vacinal para influenza e covid

CARATINGA- O DIÁRIO traz um balanço das coberturas vacinais em Caratinga, se tratando das campanhas da influenza e covid-19.

INFLUENZA

A campanha de vacinação contra a influenza terminou nessa segunda-feira (31/7) em todo o estado. Com mais de 6,6 milhões de doses da vacina contra a gripe aplicadas, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) destaca a adesão do público até o momento e reforça a orientação para os municípios avaliarem a realidade local e os estoques disponíveis do imunizante para prosseguirem com a vacinação em seus territórios.

A vacinação contra a gripe começou em abril deste ano, seguindo a campanha nacional do Ministério da Saúde. Em Caratinga, até 31/7, foram aplicadas 34.380 doses da vacina, ou seja, uma cobertura vacinal geral de 85,21% em crianças, gestantes, idosos, puérperas, professores e trabalhadores da saúde. A meta preconizada é de 90% desses grupos prioritários.

Ao todo, a SES-MG distribuiu aos municípios mineiros 8.475.980 doses para vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe.

COVID

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que a imunização contra o coronavírus segue em andamento nas salas de vacinação e será contínua, conforme orientação do Ministério da Saúde. A vacina é indicada para toda a população com idade a partir de 6 meses, para evitar casos graves e óbitos associados à doença, principalmente nos grupos de risco.

De acordo com os dados do Painel Vacinômetro, atualizados em 24/7, foram aplicadas 203.576 doses dos imunizantes contra a covid em Caratinga. A cobertura vacinal em adultos está em 79,63% para a primeira dose; 71,01% para a segunda dose; 51,59% para o primeiro reforço e 18,51% para o segundo reforço. No caso da vacinação de crianças de 6 meses a 11 anos, a cobertura vacinal está em 42,52% para a primeira dose e 29,22% para a segunda dose.