Aula inaugural da medicina do UNEC conta com participação do presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia

CARATINGA – Alunos de diversos períodos de vários cursos da área da Saúde do Centro Universitário de Caratinga, mantido pela FUNEC, participaram, na noite desta segunda-feira (05), da Aula Inaugural do curso de Medicina. O encontro contou com a presença do presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Marco Túlio Cintra, que foi o palestrante.

“Para o UNEC, receber o presidente da SBGG é um momento muito importante, uma vez que o nosso curso tem a característica generalista. Então, ele vem trazendo isto – tanto que participaram, também, outros cursos – já que a abordagem feita por ele foi multidisciplinar”, enfatizou a pró-reitora de Ensino do UNEC, Raquel Carvalho.

Para a coordenadora do curso de Medicina do UNEC, Joice Rodrigues, a presença do professor Dr. Marco Túlio tem uma relevância enorme para a comunidade acadêmica, já que ele apresentou uma nova especialidade, que é a Geriatria. “Essa especialidade médica tem uma repercussão para o futuro muito relevante tendo em vista o envelhecimento da população”.

Durante a palestra, o médico Marco Túlio não falou apenas da Geriatria em si, mas da necessidade de uma organização do sistema público de saúde: “Prevenção primária; medidas para evitar que as pessoas fiquem doentes; como se organiza a assistência da pessoa idosa (é preciso reconhecer a pessoa frágil para reabilitar antes que aquilo se torne irreversível); direcionar os recursos do país (que são escassos) para aquelas pessoas que têm potencial de reversibilidade (eu tenho que dar mais para quem tem menos – desde que seja alguém que tenha condições de se recuperar); esses são alguns pontos que a gente expôs na palestra. Então é necessário qualificar a atenção primária – o médico, o enfermeiro [da atenção primária] – para encaminhar para a assistência à geriatria essas pessoas e, lá, definir um plano de cuidados (direcionando todos os recursos de reabilitação) para que elas continuem independentes, autônomas, com boa saúde”.

Para a estudante do 7º período do curso de Medicina, Laura França, esta é uma excelente oportunidade de contar com a presença de um profissional renomado e que vem trazendo um assunto tão importante e atual.

Como presidente da SBGG, Marco Túlio reforçou que está sendo feito um trabalho interno (de crescimento da Sociedade) e externo (com a proposta, cada vez maior, de atuação frente a Sociedade, junto aos legisladores, para ajudar a pessoa idosa).

O médico Marco Túlio destacou a felicidade em poder falar para alunos da graduação, independente do curso, já que hoje há um grande problema no Brasil que é: “formar os profissionais para a situação de um processo de transição demográfica de envelhecimento extremamente acelerado”.

O diretor executivo da Fundação Educacional de Caratinga, Sanderson Dutra, participou do evento e agradeceu a presença do palestrante. “A empolgação que um profissional deste gabarito traz para os nossos alunos é gigantesca. O UNEC está muito honrado em recebê-lo e, também, satisfeito com a enorme participação dos alunos – sinal que eles perceberam o valor deste momento para a graduação”.