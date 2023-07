Atleta de São Sebastião do Anta vai compor categoria de base de equipe de Ipatinga

DA REDAÇÃO- Um atleta de apenas 12 anos de idade, de São Sebastião do Anta, chamou atenção de Ipatinga e agora assume um grande desafio.

Por meio de um teste de futebol de base na cidade de Ipatinga, a USIPA abriu as portas em busca de novos atletas para compor a equipe que se prepara para disputa de competições municipais e também de nível estadual.

Rayllander Motta foi aprovado no primeiro teste do dia 16. Em seguida, foi convidado para mais duas semanas de treinamentos junto com a equipe da USIPA.

E no último dia 29, o atleta Rayllander Motta, juntamente com seus pais e amigos receberam a informação de que ele foi aprovado para compor o elenco principal da equipe que irá disputar as competições de categorias de base.

Rayllander Motta iniciou suas atividades na escolinha de Futebol Zé Pretim em 2018, recebendo as primeiras instruções sobre o futebol e ao longo do tempo teve oportunidades em jogos amistosos, campeonatos locais e até fez um teste em Caratinga com olheiros do Flamengo e Atlético.

Agora, Rayllander e sua família estão se preparando para a mudança para a cidade de Ipatinga, onde na próxima terça-feira, o atleta deverá se apresentar na USIPA.

São Sebastião do Anta se destaca com bons jogadores e Rayllander Motta é um grande atleta que está aprendendo ainda mais e podendo ser uma grande referência para o esporte da cidade.

Diego Resende, que fundou a Escolinha de Futebol Zé Pretim, foi quem levou Rayllander e outro atleta para a seletiva. “O objetivo da escolinha Zé Pretim sempre foi dar oportunidades para os atletas da cidade, tanto em jogos amistosos e campeonatos regionais, visando sempre o trabalho socioeducativo e assim, dando a eles oportunidades, sem apresentar jogadores de outra cidade para esses tipos de competições”.

Diego Resende frisa que durante o tempo em que iniciou o projeto da Escolinha Zé Pretim nunca fez convocações para jogos, sempre levou todos os atletas das categorias e todos jogavam. “Dando a mesma oportunidade para todos, e acredita que isso deve ser o objetivo de todas as escolinhas de futebol, antes de preparar eles para uma competição de alto rendimento, precisam trabalhar caráter e personalidade de forma primordial”.