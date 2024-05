Atitude 67 é a quarta e última banda a se apresentar na XXVI Festa do Inhame de Inhapim

A Prefeitura de Inhapim anunciou no último de semana a última atração do segundo dia de apresentações musicais da XXVI Festa do Inhame que ocorre no Parque de Exposições “Onofre Elias dos Santos” entre os dias 26, 27 e 28 de julho neste ano. Trata-se da banda Atitude 67, que subirá ao palco na noite do segundo dia do evento que ocorre em 27 de julho.

Com musicais em sua maioria autorais e colecionando feats. com grandes artistas como Thiaguinho, Mumuzinho, Ivete Sangalo, Menos é Mais, Matheus Fernandes, Ferrugem, Dilsinho, Vitor Kley, Léo Santana, Marcos e Belutti, Anavitoria, Felipe Araújo, Michel Teló, entre outros, a banda Atitude 67 sempre se destacou por ter um som único, resultado da união de diversos ritmos e que sempre foi destaque nas plataformas de áudio e vídeo, onde possuem + 1 bilhão de streams.

Em 2017, a visibilidade do grupo aumentou depois do lançamento de seu primeiro audiovisual, que foi realizado ao vivo em São Paulo e continha grandes hits, como “Cerveja de Garrafa”, Saideira”, “Casal do Ano”, e conquistou “Disco Diamante” e certificações em todas as faixas, porém a história do A67 começou muito antes disso. Nascidos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Pedrinho, Leandrinho, GP, Eric, Karan e Regê são amigos de infância que, com apenas 14 anos de idade, decidiram se juntar para fazer um som diferenciado. Ainda no ensino médio, o sexteto “Atitude” se apresentava para seus colegas e, juntos, cantavam e tocavam suas músicas preferidas de pagode em rodas de samba improvisadas.

Com o final do ensino médio, cada um dos integrantes seguiu um rumo diferente por conta dos estudos, mas o amor pela música continuou sendo o combustível dos amigos que ainda se encontravam para promover festas em Campo Grande, o que consolidou o pagode do Atitude em toda a região.