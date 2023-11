Aterro Sanitário receberá investimentos de mais de 5 milhões para ampliação e modernização

CARATINGA – O prefeito de Caratinga, Dr. Welington Moreira de Oliveira, anunciou nesta sexta-feira (17) o início das obras de ampliação e modernização do Aterro Sanitário do município.

De acordo com o executivo, a iniciativa, além de ser um reflexo do compromisso histórico com a proteção e conservação ambiental, representa um avanço crucial rumo à autonomia na gestão de resíduos sólidos. “A obra é mais um grande passo na busca pela independência do município na Gestão da Política de Resíduos Sólidos. Seremos o único município da Região Leste do Estado a contar com um aterro sanitário, o que é motivo de orgulho para toda a comunidade”, declarou o prefeito.

Os recursos são provenientes de um convênio com a Fundação Renova, e totalizam mais de R$5,8 milhões. Além disso, está em fase final de aprovação um pleito do município para a destinação de R$1.121.062,02 na construção de um galpão destinado à coleta seletiva.

“Com essas iniciativas, o município reafirma seu compromisso com a qualidade de vida da população, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, consolidando-se como um exemplo a ser seguido na região”, destacou o executivo.