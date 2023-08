Aterro sanitário de Caratinga terá obras de melhoria e ampliação

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga abriu processo de licitação com finalidade de contratar empresa especializada em execução de obras de melhorias e ampliação do aterro sanitário de Caratinga. As melhorias devem contemplar o sistema de drenagem de líquidos lixiviados (efluente escuro, líquido, rico em matéria orgânica e metais pesados, que na ausência de tratamento adequado podem causar impactos ambientais), drenagem pluvial, drenagem de gases, ampliação de plataformas e obras de manutenção do aterro sanitário.

O valor global previsto para execução da obra é de R$ 5.892.189,17 (cinco milhões, oitocentos e noventa e dois mil, cento e oitenta e nove reais e dezessete centavos).

Como justificativa para a contratação dos serviços, a Prefeitura destacou a Licença Ambiental Corretiva vigente para o aterro sanitário de Caratinga; o projeto original do empreendimento, que apresenta a concepção adotada para os sistemas de tratamento e monitoramento; projetos complementares que contemplam as obras de ampliação e melhorias do aterro sanitário, objeto da contratação; e a necessidade de execução de obras contemplando a ampliação, buscando a implementação de serviços previstos no licenciamento ambiental e compatibilizando com as rotinas operacionais do aterro sanitário em operação.

Para o executivo, as obras implicarão em “aumento da vida útil do empreendimento e com o aumento expansivo, abrangendo assim, um volume maior de resíduos que poderão ser destinados para o aterro sanitário, resultando no aumento dos níveis de qualidade de vida da população”.

O aterro sanitário de Caratinga possui área de 24,8 hectares com estruturas relativas aos processos de tratamento, sendo balança de pesagem de carga de entrada e saída; unidades administrativas, incluindo, escritório administrativo, depósitos, galpões de manutenção; sistema de drenagem de líquidos lixiviados, gases, pluvial e; propriamente as plataformas – maciço de resíduos sólidos.

Ainda conforme informações do edital, o aterro foi projetado para operar em plataformas, tendo sido quatro delas já executadas. Cada plataforma possui espessura (altura) final de cinco metros e são sobrepostas verticalmente. “As mesmas são preenchidas com os resíduos sólidos urbanos, que são compactados de baixo para cima com o uso de um trator de esteiras, que passa de 3 a 5 vezes sobre os resíduos, para compactá-los. Uma cobertura de solo intermediário, com cerca de 20 cm de espessura, é aplicada sobre cada plataforma à medida que o aterro se estende (cobertura diária)”.

De acordo com a Prefeitura, o aterro está aberto de segunda-feira a sábado, 24 horas por dia. “A quantidade de resíduos encaminhados ao aterro é quantificada por meio de uma balança automatizada e de um sistema de registro computadorizado simples. A cobertura final é aplicada após a conclusão de cada plataforma, sobre os taludes e bermas concluídos e consiste em uma camada de 0,40 m de argila e 0,20 m de solo orgânico para apoiar uma camada de vegetação”.

O executivo ainda informa que os líquidos lixiviados (chorume) são coletados através de sistema de drenagem instalado na base do aterro e no topo da cobertura intermediária sobre cada plataforma, sendo direcionados para uma estação de tratamento implantada na área do aterro sanitário, a qual é composta de duas lagoas, uma anaeróbia e outra facultativa. “O sistema encontra-se inoperante para tratamento, somente para acumulação dos líquidos percoladas, sendo os líquidos percolados destinados para tratamento na ETE – Copasa Caratinga. O sistema de drenagem de águas pluviais deverá ser complementado conforme projetos aprovados na fase de licenciamento ambiental para as devidas obras de ampliação do aterro sanitário”.

O processo licitatório utiliza recurso do Programa Renova Municípios não Reembolsável – Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – Agente financeiro -Banco Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). A abertura dos envelopes está prevista para o mês de setembro.