Associação Korion de Desportos promove a entrega de mais de dois mil agasalhos

CARATINGA – Em mais um exemplo de promoção da cidadania, no final do mês de abril, foram entregues os 2.100 agasalhos arrecadados pelos alunos da Associação Korion de Desportos. Essa faz parte da campanha de Agasalho Solidário, iniciativa originada da Gincana Educacional, que a Korion realiza há vários anos. As entidades agraciadas foram Cantina Áurea Rezende Coutinho, que esteve representada pelo professor Noé Neto; e também o Movimento Social São João Batista (Moviso), representado por Vânia Félix, João Rocha e Hilda Clélia.

Os voluntários Bruno e Ceumar realizaram a entrega na Academia Esporte Fitness, que é um dos núcleos da Korion em Caratinga. “Estes agasalhos irão ajudar a população em situação de rua em nossa cidade, uma vez que não dispomos de muita ajuda da comunidade” salientou Vânia Félix do Moviso. Já Noé Neto ressaltou a importância em ajudar ao próximo, “pois aqui vivemos em função de ajudar a quem necessita”.

A entrega foi realizada pela diretora da empresa Máxima Certificadora, Gláucia Faria e também a gerente do Soares Supermercados, Daiana, empresas estas que são apoiadoras da Gincana Educacional/2022. “Há vários anos fazemos estas campanhas para ajudar a nossa comunidade com a doação de agasalhos, alimentos e presentes ao fim do ano, e sempre estaremos em busca de melhorar cada vez mais nossas campanhas, ao qual quero agradecer imensamente pelo apoio.”, salientou mestre Marcelo Cardozo, responsável técnico da Korion.