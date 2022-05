Inscrições para Trilhas de Futuro Educadores se encerram hoje

CARATINGA – O Trilhas de Futuro – Educadores encerra suas inscrições nesta sexta-feira (13). Na iniciativa, o Governo de Minas está oferecendo gratuitamente mais de 40 mil vagas em cursos de pós-graduação lato sensu (especialização e MBA) e stricto sensu (mestrado e doutorado), de instituições de ensino superior, públicas ou privadas, previamente credenciadas. Dentre as credenciadas está o Centro Universitário de Caratinga (Unec).

Se tratando de mestrado e doutorado, o cronograma para esses cursos de pós-graduação stricto sensu seguirá o cronograma/edital das instituições de ensino superior ofertantes. Nesses casos, além dos critérios do projeto, o candidato terá que passar pelo processo seletivo da instituição ofertante do curso. Ao longo do ano, de acordo com a disponibilidade das Instituições de Ensino Superior, serão abertas novas vagas.

A diretora da Superintendência Regional de Ensino de Caratinga (SRE) Landislene Gomes destaca quem pode se inscrever. “São vagas para os servidores efetivos da rede estadual de ensino. Podem se inscrever para as formações, servidores da Secretaria de Estado de Educação, de todas as Superintendências Regionais de Ensino e de todas as escolas estaduais de Minas, onde tem servidor efetivo. São muitas oportunidades, temos oito faculdades inscritas, quem já tem a pós vai poder fazer mestrado e doutorado. O importante é que de forma gratuita, uma oportunidade para esses servidores. É a valorização do servidor, melhora qualidade do ensino, pois, o servidor tendo essas capacitações, tanto em pós-graduação, mestrado e doutorado, essa devolutiva vem para as escolas. Nossos alunos que ganham com profissionais ainda mais capacitados”.

A diretora administrativa do hospital Raquel Carvalho enfatiza como será a oferta de cursos na instituição. “É importante porque à medida que o Programa Trilhas do Futuro avança, a instituição também avança na sua habilitação. Ressalto o trabalho da Superintendência no âmbito da fiscalização desse processo, que já acontece no Trilhas de Futuro, para o ensino técnico. A Funec habilitou para oferecer 29 cursos de pós-graduação lato sensu em diversas áreas da educação. As inscrições se encerram amanhã, porém, todas as escolas já receberam o e-mail e as informações referentes a esse processe. Após a inscrição o candidato tem de 18 de maio até 1° de junho para matricular na instituição de ensino que foi selecionado. Todos devem providenciar a documentação. E dizemos mais uma vez da alegria do Unec se fazer presente em ofertar de forma 100% EAD estes cursos”.

As inscrições devem ser realizadas no site trilhaseducadores.mg.gov.br