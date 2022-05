No Dia das Mães, DIÁRIO entrevista Dona Ruth Moreira, a mãe de Marília Mendonça

Por Nohemy Peixoto

DA REDAÇÃO- Neste domingo, 8 de maio, o Brasil inteiro celebra o Dia das Mães. Para muitas mães que perderam seus filhos, esta data é marcada por lembranças. É inevitável a dor, mas, elas buscam forças para seguir.

Esta experiência será vivenciada por dona Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo em Piedade de Caratinga no dia 5 de novembro de 2021.

A reportagem do DIÁRIO entrou em contato com a Assessoria de Comunicação de Dona Ruth, que prontamente agilizou a participação da mãe da cantora nesta entrevista especial. Dona Ruth, que ainda é mãe do cantor João Gustavo e avó de Leo, 2 anos, filho de Marília falou sobre a data e destacou sua nova missão na vida: “Minha obrigação é fazer o Léo feliz”.

Como foi a relação de vocês e a Marília Mendonça como filha?

Ser mãe foi a melhor emoção que eu já senti na minha vida. Ser mãe da Marília não é diferente de ser mãe do João Gustavo, mas, a gente fazia tudo juntas, cozinhava, brincava, fazia academia… era uma ligação diferente, de mãe com a filha, porque nós tornamos melhores amigas também!

Este Dia das Mães será o primeiro sem a Marília. Como era a presença dela nestas datas especiais?

Aqui em casa sempre fomos unidos, e tudo com a Marília se transformava em risada, ela é sinônimo de alegria e amor. Será meu primeiro Dia das Mães sem ela, mas não quero que deixe de ser uma data alegre. Vamos nos reunir aqui em casa para comemorar este dia, porque Deus me fez mãe, e sou infinitamente grata por isso.

Ao mesmo tempo em que lembramos da Marília como filha, nesta data especial, também lembramos da Marília como mãe. Como a chegada do Léo mudou a vida dela e como era o lado materno da Marília?

Marília mãe era só amor, carinho, beijo, cheiro e ficar grudadinha com o neném dela. Se ele chorasse, ela chorava junto. Ela dividiu muito bem a vida de artista, empresária e mãe. E isso sempre iremos passar para o Léo.

Neste dia que é dedicado às mães em 2022, dona Ruth mãe e avó se tornam praticamente um só, pois, a senhora passou a ser a referência principal da Marília para o Leo. Essa data a passa a ter um novo sentido para a senhora?

Minha obrigação é fazer o Leo feliz, busco força nas boas lembranças que ficaram e, principalmente, em Deus para continuar sendo a mãe do João e aprender cada dia mais a ser mãe do Leo. Foi uma mudança radical na minha vida, agora essa é a minha missão.

A senhora compartilhava projetos em parceria com a Marília? Eles serão colocados em prática?

Na pandemia, tivemos a ideia de abrir um canal de culinária. A Marília aprendeu a cozinhar, então, passamos bastante tempo juntas na cozinha. Eu decidi dar continuidade, domingo sai o primeiro vídeo do Canal Dona Ruth. Vai ter receita, entretenimento, música, curiosidades, conversa e tudo mais.

A senhora costuma compartilhar em suas redes sociais diversas mensagens sobre fé. Qual recado a senhora deixa para outras mães neste dia?

Quero desejar um dia com muita paz para todas as mães, especialmente aquelas que perderam seus filhos, que estão na luta e sabem que não é fácil ser uma fortaleza. Temos que dar continuidade a vida e nos manter forte! Feliz Dia das Mães, um abraço e obrigada pelo carinho.