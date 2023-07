Assassinato em Pocrane pode estar ligado à disputa pelo tráfico em Vila Velha/ES

A morte de Rafael Fontoura da Silva, 34 anos, executado a tiros na Rua São Vicente de Paulo, em Pocrane, no último domingo (23), pode estar ligada à disputa pelo tráfico de drogas em Vila Velha/ES. Três suspeitos, 26, 30 e 34 anos, foram presos pela PM.

Execução

Os militares faziam patrulhamento, quando ouviram barulhos parecidos com disparos de arma de fogo. A guarnição foi ao local e encontrou a vítima caída ao chão, já sem vida. Populares que estavam na rua relataram que o veículo utilizado na ação criminosa tinha sido um Corolla preto e dois indivíduos tinham desembarcado e executado a vítima com diversos disparos. Foi feito isolamento do local e acionamento de perícia técnica da Polícia Civil, bem como contato com as demais guarnições de Pocrane e do pelotão de Ipanema e acionamento as cidades vizinhas para fazerem o cerco.

A esposa da vítima disse que jogava baralho com sua tia na casa de um amigo. Ela também contou que chegou um Corolla preto e desembarcou dois indivíduos, sendo ambos de boné preto, bermuda e chinelo, ao passo que tinha outro dirigindo o veículo. Um dos autores falou para Rafael, ‘perdeu, perdeu’, mas a vítima correu pela rua e os autores foram atrás. Segundo a testemunha, ela e sua tia correram para dentro de casa, mas escutaram inúmeros disparos contra seu esposo.

Em conversa com os autores, eles disseram aos policiais que a motivação do crime foi a disputa do tráfico de drogas na cidade de Vila Velha e que a vítima havia matado alguns amigos dos autores e ao saberem que ele se encontrava na cidade de Pocrane, se deslocaram e o executaram com disparos de arma de fogo. Segundo os autores, a vítima seria mandante/executor de três homicídios na cidade de Vila Velha neste mês.

Em consulta ao sistema informatizado, ficou constatado que um dos autores presos possui em seu desfavor um mandado de prisão em aberto.

Os autores foram encaminhados ao pronto atendimento municipal de Ipanema, onde foram atendidos pela médica de plantão. Conforme a PM, vítima e autores possuem passagens em crimes de homicídio, tráfico de drogas e contra o patrimônio.