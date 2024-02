Assalto em Bom Jesus do Galho termina com morte de um dos autores

Na madrugada dessa quinta-feira(15), a Polícia Militar foi informada de um roubo ocorrido na “Lanchonete Hamburgão”, no centro de Bom Jesus do Galho.

O proprietário do local relatou que por volta da 0h30min, ao fechar seu comércio foi surpreendido por dois autores, que entraram ao estabelecimento, estando ambos de capacete, sendo um preto e outro vermelho, que de posse de arma de fogo, anunciaram o roubo, dizendo: “passa o dinheiro”, vindo a entregar a quantia de aproximadamente R$ 2 mil que estavam em seu bolso.

Em seguida o autor de capacete preto ordenou que os funcionários que já estavam do lado de fora da lanchonete entrassem, quando roubou o aparelho celular de um deles, e depois fugiram em uma motocicleta Factor de cor preta sentido a saída para Caratinga.

FUGA E PERSEGUIÇÃO

As viaturas montaram o dispositivo de cerco/bloqueio para interceptar os autores. Em um ponto da MG- 329, já na cidade de Caratinga, uma viatura deparou com uma motocicleta ocupada por dois indivíduos com as mesmas características repassadas pelas vítimas. A equipe iniciou perseguição ao veículo dando ordem para que parassem, pelo que foram desobedecidos pelo condutor da motocicleta que seguiu em alta velocidade pela via. Após pedido de apoio da equipe que perseguia a motocicleta para que fosse feito o cerco, em frente a empresa DPC, outra viatura se posicionou às margens da pista para tentar interceptar o veículo em fuga. Devido à alta velocidade em que se aproximaram, não foi possível interceptar a moto.

Os suspeitos prosseguiram na fuga, sendo acompanhados pelas duas equipes e então deixaram a MG-329, entrando numa via de acesso à cidade.

Já na rua Professor Olinto, onde havia um pouco de lama na pista, os suspeitos perderem o controle da motocicleta, atingiram o meio fio e sofreram uma queda. Mesmo assim continuaram a fuga a pé, correndo juntos pela via.

A PM prosseguiu com a perseguição, também a pé, na tentativa de alcançá-los e prendê-los. Durante a fuga, ao perceber que seria alcançado, Matheus Henrique Ribeiro da Silva, 17 anos levou a mão à cintura e sacou uma arma de fogo. Um militar ordenou para que ele largasse a arma, “porém diante da iminente e injusta agressão a ser perpetrada” por Matheus, os militares efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos autores como forma de se defenderem bem como defender os demais companheiros. Logo em seguida os autores se separaram e deitaram ao solo, neste momento foram cessados os disparos de arma de fogo e os militares conseguiram se aproximar com cautela e segurança, realizando a abordagem de ambos.

Segundo a PM, Matheus estava segurando a arma utilizada no assalto e apresentava sangramento. Com o outro menor de 17 anos, foi localizado o dinheiro roubado, e próximo a ele o celular roubado da vítima. Ele também apresentava sangramento e se queixava de dor.

Os dois foram socorridos pelas viaturas até o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora onde foram atendidos, sendo que o menor de 17 anos sofreu uma perfuração na nádega direita sendo medicado. Matheus já teria chegado sem vida, tendo sofrido perfurações no tórax e no braço direito. A perícia foi acionada e compareceu no local e realizou os trabalhos de praxe.

Os militares estão recolhidos no 62º Batalhão para aguardando as providências administrativas.