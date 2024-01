Assaltantes de taxista de Pingo-d’Água são presos em Ipatinga

IPATINGA – Policiais militares prenderam, no Centro de Ipatinga, três indivíduos acusados de envolvimento com um assalto a um taxista de Pingo-d’Água, crime praticado nas proximidades do distrito de Revés do Belém, em Bom Jesus do Galho. A ação para a prisão dos autores mobilizou um forte aparato policial que atraiu a atenção de populares, inclusive, com os criminosos disparando armas de fogo durante a fuga na manhã desta quarta-feira (24).

Conforme levantamentos, o taxista, de 62 anos, foi acionado em uma praça na cidade de Pingo-d´Água, por volta das 8h, para transportar três passageiros até Revés do Belém. No percurso, eles anunciaram o roubo e determinaram, sob a mira de uma arma de fogo, que a vítima parasse o carro e passasse para o banco traseiro.

Os criminosos abandonaram o taxista na LMG-759, após alguns quilômetros, e seguiram sentido à BR-458. Além do carro da vítima, um VW Gol de cor branca ano 2008, eles roubaram cerca de R$ 1,2 mil. O taxista conseguiu contatar a Polícia Militar, cujas equipes foram empenhadas para cercar os criminosos.

Uma viatura da Polícia Militar Rodoviária (PRv) avistou o carro roubado trafegando sentido a Ipatinga, pela BR-458. Os policiais foram atrás, contudo, o motorista não atendeu às ordens de parada. O condutor do veículo em fuga fez manobras em meio ao trânsito até entrar na rua Itajubá, no Centro.

Ao lado da rodoviária, eles abandonaram o Gol que, desengrenado, chocou-se contra um Chevrolet Astra estacionado. Um dos marginais disparou contra a viatura da PRv, sem acertar os policiais. Eles abandonaram o veículo e saíram correndo pelas ruas do Centro de Ipatinga.

Um revólver calibre 38 foi encontrado caído no chão, arma municiada com quatro cartuchos intactos e um deflagrado. O primeiro suspeito foi preso pouco depois no interior de uma loja. Os outros dois foram vistos seguindo rumo ao aglomerado do “Morro do Cemitério Velho”, entre as ruas Belo Horizonte, Montes Claros e Pouso Alegre.

No cerco ao aglomerado, dois suspeitos, com as mesmas características daqueles que fugiram, foram detidos pelos PMs do 14º Batalhão que participaram da ação policial. No local onde os indivíduos foram encontrados, os policiais encontraram blusas e uma touca utilizadas por eles na prática do crime de roubo.

O carro roubado foi removido ao pátio credenciado pelo Detran. Os três presos na ação policial, C.S.D.S., de 23 anos, A.A.S., de 24, e M.E.D., de 20 anos, todos moradores de Ipatinga, foram encaminhados ao plantão da 1ª Delegacia Regional e colocados à disposição da Polícia Civil.

Fonte: Diário do Aço