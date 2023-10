No dia das crianças, a Asafe (Associação Somos Amigos do Futebol e Esportes) fez doações de 50 coletes para o projeto Transformando Vida. Com a ajuda da diretoria da Asafe, Duany, Natanael e Istefam fizeram a doação para várias crianças. A ação contou também com a ajuda do pastor Valdivino e Paulinha, que trouxeram várias crianças da comunidade.