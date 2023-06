ASAFE na Copa da Amizade

CARATINGA – O ‘cartão de visitas’ é poderoso: Campeão Municipal Santa Rita de Minas (adulto), campeão da Copa Municipal Caratinga (adulto), campeão regional Piedade de Caratinga (adulto), campeão Copa Verão (sub17), campeão Social (sub17), campeão torneio Bom Jesus do Galho (adulto), campeão Santana Tabuleiro (adulto), campeão Divino (adulto), tricampeão Taça Valadares e campeão Copa Rede Sports (sub11). Essa é apenas uma pequena amostra da curta história, porém vitoriosa do projeto ASAFE. Com esse cartel de conquistas, vai encarar a partir de 20 de julho o desafio de buscar o título da categoria sub17 da Copa da Amizade.

Os meninos têm treinado muito, se dedicado e jogado amistosos como parte da preparação. Fora das quatro linhas, a diretoria trabalha intensamente para dar todo suporte técnico e logístico para que outros resultados em quadra continuem correspondendo. Entretanto, mais que formar atletas, o objetivo de qualquer projeto é formar cidadãos.

Projeto vitorioso: Seja sócio torcedor

A ASAFE conta com um programa de sócio torcedor que tem como objetivo principal garantir a sustentabilidade do projeto. Empresas ou pessoas físicas, podem participar do projeto que já se mostrou mais que vitorioso. Mais informações, pelo site: http://www.asafefutsal.com.br/, pelo telefone (33) 9 9964-6175 ou pelo WhatsApp: (33) 9 9964-6175.

Rogério Silva