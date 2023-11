Asafe inserida na Lei de Incentivo ao Esporte

CARATINGA – A Asafe (Associação Somos Amigos do Futebol e Esportes) agora está inserida na Lei de Incentivo ao Esporte. O anúncio foi feito por sua diretoria. “Trata-se de uma conquista muito importante tanto para Asafe quanto aos beneficiados desse projeto. A Asafe hoje tem várias crianças que estão recebendo auxílio e acompanhamentos, seja no campo esportivo, como reforço escolar e palestras”.

Atualmente, a associação ajuda crianças dos bairros das Graças, Santa Cruz e Esplanada. “Nossa associação tem como objetivo maior ajudar quem precisa”, frisa a diretoria.

Sobre estar inserida na Lei de Incentivo ao Esporte, a diretoria fez a seguinte consideração: “Hoje podemos fazer capitação de recursos através da lei. O empresário pode nos ajudar com 2% do seu imposto de renda. Empresário que trabalha na categoria do lucro real. Foi muito bom, pois é uma forma do empresário ajudar sem precisar de pagar, uma vez que esse valor já seria devolvido ao governo. Então, estamos muito felizes com essa conquista”.