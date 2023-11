Hemominas realiza coleta externa de sangue em Caratinga

A ação será realizada no Ambulatório de Especialidades Médicas do Hospital Irmã Denise

CARATINGA – No último dia 30/10, segunda-feira, uma equipe do Hemocentro Regional de Governador Valadares visitou o Ambulatório de Especialidades Médicas do Hospital Irmã Denise para avaliar as instalações, assim como condições de informatização para a realização da coleta externa de sangue, dentro das exigências dos órgãos reguladores.

A visita técnica foi acompanhada pela assistente social do Hemocentro, Erilaine Viana, que destacou a parceria que já existe entre Fundação Hemominas e Hospital Irmã Denise.

“Estamos aqui para avaliar o local e o Hospital Irmã Denise que é parceiro da Fundação Hemominas se disponibilizou a realizar a coleta externa de sangue. Hoje nosso papel foi avaliar o local, a internet e validar o espaço para a realização da ação. A equipe multidisciplinar da Fundação Hemominas virá à Caratinga para o processo de coleta de sangue. Esse serviço de coleta externa também acontece no Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Jequitinhonha e Mucuri, onde temos hospitais parceiros”.

O Hospital Irmã Denise sempre está recrutando novos doadores, pois é muito importante para a nossa cidade, para todos os hospitais e urgências da área da saúde. A doação salva vidas e se torna tão importante principalmente pelo fato do sangue ser um elemento insubstituível, não existem medicamentos que substituam o sangue ou seus hemocomponentes. Embora Caratinga não tenha um hemocentro para coleta das doações, o Hospital Irmã Denise realiza um trabalho de conscientização e captação de doadores, encaminhados mensalmente ao hemocentro de Governador Valadares.

A coleta de sangue será realizada dia 02/12, sábado, das 8h às 16h, no Ambulatório de Especialidades do Hospital Irmã Denise, localizado na unidade II do Unec, (Bloco B) Rua Niterói, 120-134, bairro Nossa Sra. das Graças.

A expectativa da equipe do Hemocentro Regional de Governador Valadares, responsável pela coleta, é atender 100 candidatos à doação de sangue. O atendimento será por ordem de chegada e o lanche para os doadores será disponibilizado pelo Hospital Irmã Denise.

Os requisitos básicos para se tornar um doador de sangue são: estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos precisam de documentação específica e autorização dos responsáveis), pesar no mínimo 51kg, estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas), estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação), apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial. Além dessas orientações todos os candidatos à doação passam por uma triagem prévia e um lanche será servido para os doadores.

A enfermeira Alessandra Damasceno é responsável pela captação de doadores e falou da importância do ambulatório do Hospital Irmã Denise ser um dos pontos de coleta externa na nossa região. “A iniciativa de trazer a equipe do Hemominas para Caratinga surgiu da necessidade de trazer conforto e acessibilidade aos doadores sem que eles precisem se deslocar até Governador Valadares. Agora com o nosso ponto de coleta externa, esperamos cerca de 100 doadores para ação do dia 2 de dezembro”.

Os interessados em se tornar doadores de sangue podem entrar em contato pelos telefones (33) 99921-4541 (Alessandra) ou (31) 98703-2343 (Simone).