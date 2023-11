Copasa investe em melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto em Inhapim

Obras no valor de R$ 400 mil terão início em 6 de novembro e beneficiarão mais de 2 mil moradores da cidade

DA REDAÇÃO – Com o objetivo de prestar um serviço de qualidade para todos os mineiros, a Copasa inicia na próxima segunda-feira (06/11) as obras de melhorias nos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do bairro Centro, no município de Inhapim. Com investimentos da ordem de R$ 400 mil, ao término das intervenções, previsto para o início de 2024, mais de 2 mil pessoas serão beneficiadas com o abastecimento regular de água e com a coleta do esgoto.

As obras serão realizadas na rua dos Amaros e contemplam a substituição de cerca de 800 metros de rede adutora de água e a troca de aproximadamente 800 metros de rede coletora de esgoto. Durante os trabalhos, 12 empregos serão gerados diretamente e 500 imóveis serão contemplados com as melhorias. Atualmente, a Copasa detém 98% do percentual de cobertura de abastecimento de água e 90% do esgoto coletado na cidade.

Um dos moradores que será beneficiado com as obras no município é o funcionário público Ederson Gonçalves da Silva. Ele destacou os benefícios que as intervenções trarão. “As obras realizadas pela Copasa vão trazer inúmeras melhorias para a população de Inhapim, mais especificamente para nós moradores da rua dos Amaros. Estamos satisfeitos com as melhorias, afinal investir no saneamento é ter a certeza de mais saúde e qualidade de vida para os cidadãos inhapinhenses”, disse.

A gerente regional da Copasa em Caratinga, Rosângela de Faria e Coelho, destacou os pedidos para a realização da obra e enfatizou o comprometimento da Companhia. “As intervenções de melhorias nos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário vêm ao encontro das solicitações dos moradores e da administração pública da cidade. Realizaremos um serviço de excelência dentro do prazo estipulado, com a certeza que teremos uma melhora significativa na prestação desses serviços na região”, reforçou.