Arraiá do Santuário é neste sábado (8)

CARATINGA- Quadrilha, comidas e doces típicos, pula-pula, barraca do beijo, correio elegante, fogueira e quentão. E não poderia faltar: música ao vivo. O Arraiá do Santuário acontecerá neste sábado (8), a partir das 18h, na Rua Dr. João Valadares.

Conforme padre Renivaldo da Cruz, administrador paroquial da Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus (o Santuário), ainda está prevista missa no Santuário, às 19h e em seguida, show com a cantora Amanda Mello. O evento acontece na Rua Dr. João Valadares, Bairro Santa Zita. “Era um pedido da comunidade, para trazer também um pouco mais de alegria para os nossos jovens, a integração, diversão e contribuir para a reforma do Santuário”.

Padre Renivaldo ainda destaca ainda que o evento terá a finalidade de arrecadar fundos para conclusão da reforma do Santuário. “Todas as programações, eventos que realizamos são em prol da reforma. Já conseguimos a conquista da usina, estamos produzindo nossa própria energia, concluímos a troca do telhado do Santuário, um telhado que tinha 50 anos, fizemos a primeira estrutura para receber a acústica e agora financiamos. Previsão para início de agosto já começar as obras então da acústica do Santuário. A comunidade tem abraçado, os pastorais e agradecemos”.

Toda a comunidade está convidada a participar da festa julina. E Além do arraiá, o mês de julho está repleto de eventos no Santuário, tais como a comemoração de São Cristóvão, no dia 23 e a festa dos Amigos dos Antigos – que contará com barraquinhas do Santuário, no dia 30.