Após ser liberado depois de prestar depoimento, justiça manda prender acusado de matar humorista em Ipatinga

Polícia Civil encontrou várias armas na casa do empresário detido

O TJMG (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais) emitiu um mandado de prisão contra o homem suspeito de assassinar o comerciante e humorista Tiago Brito com nove tiros dentro da farmácia da vítima, em Ipatinga (MG).

A polícia suspeita que ele tenha sido morto por causa de um vídeo postado nas redes sociais.

O que aconteceu:

A prisão preventiva do suspeito, de 42 anos, foi determinada pelo juiz João Paulo Júnior, da Vara de Execuções Penais, de Precatórias Criminais e do Tribunal do Júri da Comarca de Ipatinga.

A decisão aponta que a autoridade policial emitiu representação pedindo que a justiça acolhesse a solicitação para emissão de mandado de prisão. Agora, o homem passa a ser procurado.

A medida ocorre após o suspeito ter se entregado na Delegacia de Homicídios de Ipatinga, acompanhado de um advogado, prestar depoimento e ser liberado em seguida, segundo apurou a Rádio Itatiaia. O suspeito não ficou preso porque não tinha mais flagrante do crime e não havia mandado de prisão em aberto.

A reportagem tenta contato com o suspeito por telefone e WhatsApp. A nota será atualizada tão logo haja manifestação.

Polícia Civil apreendeu armas do suspeito

A Polícia Civil informou apenas que apreendeu as armas e munições em propriedade do suposto assassino do humorista.

A pistola calibre 380 que teria sido usada no crime também foi apreendida com os outros armamentos. As armas estão registradas na condição de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador).

A corporação disse que as investigações prosseguem para conclusão do inquérito policial. (Com informações do Bol)