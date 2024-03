Após retornar a calçamento de pedras, trecho da Praça da Estação será recapeado

CARATINGA- As obras na Praça da Estação, em Caratinga, estão na reta final. A Prefeitura está realizando o recapeamento da via, no trecho em frente às oficinas da Prefeitura. O local havia retornado para o calçamento de pedras como parte de um projeto de resgate histórico, que ao que tudo indica, não será mais colocado em prática.

Para o recapeamento foram realizadas alterações no trânsito. A via da Unidade V está sendo utilizada como mão dupla. O condutor que segue da rua Padre Vigilato sentido centro da cidade deve virar à esquerda, utilizando este trecho. Para quem trafega da avenida Ernestino Gomes da Costa em direção ao centro, também pode acessar a rua da Unidade V pela esquerda ou seguir normalmente sentido avenida Dário Grossi. Para quem buscar acessar a Praça da Estação para ir ao centro, vindo da avenida Dário Grossi, a atenção deve ser redobrada, pois, trata-se de um ponto crítico cruzando veículos.

Na manhã desta segunda-feira (25), a equipe da Prefeitura também realizou a retirada dos tapumes que cercavam a Praça. O local está passando por alguns retoques finais, mas, já é possível observar algumas mudanças como a nova pintura e o monumento letreiro com o nome de Caratinga.

Ao longo das obras foi preciso cortar algumas árvores, questão que também foi observada por quem passou pelo local nesta segunda-feira (25).

O projeto original apresentado teria uma réplica de locomotiva. O DIÁRIO questionou a Prefeitura a respeito, mas, até o fechamento desta edição não houve resposta.