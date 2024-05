Após processo seletivo disputado, Liga Acadêmica da Fisioterapia do Unec retorna com atividades

CARATINGA – O clima de empolgação e comprometimento marcou o retorno das atividades da Liga Acadêmica de fisioterapia do Unec. Depois de um processo seletivo disputado, cerca de nove alunos do curso de Fisioterapia conquistaram vagas para se tornarem membros da Liga. Para a aluna Laisa Gonçalves, uma das selecionadas, essa oportunidade é fundamental para o desenvolvimento profissional: “Já era algo que eu tinha muita vontade de participar porque eu acredito que acrescenta muito durante este processo da graduação. Então, assim, me sinto muito honrada e feliz, e espero que isto acrescente muito mais no meu processo de formação”.

Para o Pedro Lucas Modesto, que já foi um ligante ativo, assumir, agora, o papel de presidente da Liga é mais que especial. Ele contou, inclusive, que está determinado a promover mais experiências práticas para todos os membros: “A Associação Atlética Acadêmica de Fisioterapia tem três princípios: Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, na parte de Ensino a gente pretende trazer algumas palestras específicas da área, com alguns profissionais da região; e na Pesquisa e Extensão a gente tem a necessidade de levar os acadêmicos mais para a prática e com contato com a comunidade. Então, todos os eventos serão baseados nestas três vertentes dentro da Liga”.

Laila Soares, egressa do curso de Fisioterapia do Unec – e que também já fez parte da Liga – ministrou uma palestra para os participantes sobre “Torcicolo Muscular Congênito e Assimetrias Cranianas”. Ela ressaltou como a Liga contribuiu para a formação profissional dela: “Foi muito importante pra mim. Eu tenho o foco em fazer um Mestrado e eu sempre procurei fazer projetos de extensão na faculdade porque eu sabia que isto iria me ajudar, também, na contagem de pontos para a Residência e o próprio Mestrado. Além disso, a contribuição de tudo isto é muito valorosa para que nos tornemos profissionais com diferenciais no mercado de trabalho”.

A Liga Acadêmica, administrada pelos próprios estudantes – com a supervisão dos professores – é composta por estudantes que têm interesse em aprofundar os estudos além do que é oferecido durante o curso. Ela promove discussões sobre temas relevantes da área, realiza pesquisas, organiza eventos acadêmicos, proporciona experiências práticas e promove a interação entre a comunidade acadêmica.

“A Liga cria situações favoráveis e pertinentes ao curso. Todos os alunos estão com grandes expectativas e estão, realmente, abraçando a causa porque é para eles e é deles (e tudo em parceria com a instituição)”, completou o professor e coordenador do curso de Fisioterapia, Celso Júnior.