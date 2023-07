Após colisão, carro pega fogo em Santa Rita de Minas

Na noite deste sábado (15), o pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga atendeu a uma ocorrência de incêndio em veículo na BR-116, entre as cidades de Santa Rita de Minas e Santa Bárbara do Leste.

O veículo pegou fogo após se envolver em uma colisão, sair da pista e cair em um talude de cinco metros.

Os bombeiros montaram uma linha direta, combateram o incêndio e realizaram o rescaldo.

As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico pela ambulância da EcoRioMinas.