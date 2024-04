Após acidente de trânsito, PM detém condutor que tinha mandado de prisão em aberto

Droga também foi apreendida durante a abordagem

CARATINGA – Um indivíduo, 28 anos, foi preso nesta segunda-feira (15) após se envolver em um acidente de trânsito. Durante atendimento, os policiais militares confirmaram que havia um mandado de prisão contra ele. Também foi apreendida droga durante a abordagem feita pela Polícia Militar.

Durante o turno de serviço, a Polícia Militar foi acionada para atender a um acidente de trânsito no pátio de um posto de combustíveis. Segundo informações repassadas, um veículo Corolla de cor cinza foi atingido lateralmente por um veículo Monza azul, cujo condutor fugiu do local logo após o ocorrido. O motorista do Corolla conseguiu um vídeo do momento do acidente, que comprovou suas declarações.

Após diligências, foi identificado que o condutor do Monza era um indivíduo que já estava com um mandado de prisão em aberto. Os policiais militares saíram em rastreamento e, no início da noite dessa segunda-feira avistaram um indivíduo realizando reparos na dianteira de um veículo Monza, aparentemente danificado pelo acidente reportado anteriormente, na rua Pedro Muniz Fagundes, no loteamento Tãozinho Vilela.

Ao se aproximarem para abordá-lo, o jovem percebeu a presença policial e tentou fugir para uma oficina próxima. Apesar da resistência, os militares conseguiram contê-lo.

Durante a abordagem, o suspeito lançou objetos para dentro da oficina, posteriormente identificados como quatro buchas de maconha.

O veículo Monza foi removido por falta de licenciamento ao pátio da empresa Fervel. O acusado foi preso por tráfico de drogas, além de responder por deixar o local do acidente para evitar responsabilidades penais ou civis, e pelo mandado de prisão em seu desfavor.