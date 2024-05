APAE COMEMORA 50 ANOS

CARATINGA- A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Caratinga inicia nesta terça-feira (14), uma programação especial de comemoração aos seus 50 anos.

Hoje, às 19h, acontecerá uma sessão solene na Câmara Municipal de Caratinga, com apresentação da Banda de Música Santa Cecília. Na sexta-feira (17), a partir das 8h30, será realizada a festa de aniversário no Módulo II com assistidos, alunos, famílias, associados, funcionários, diretoria e autoridades.

A programação se encerra em 28 de maio, a partir das 19h, com a missa dos 50 anos da APAE Caratinga, com a coroação de Nossa Senhora, na Catedral de São João Batista. Após a missa, está prevista apresentação artística no Coreto com iluminação especial.

A HISTÓRIA

Em 1972, Lays Lugão de Carvalho, preocupada com as crianças de Caratinga com a dificuldade de ingresso ou permanência do Ensino Regular, iniciou o atendimento a essas crianças, em casa, cedida pelo então prefeito Moacir de Mattos, à Praça da Conceição e depois transferida para a Sede dos Escoteiros à Rua Princesa Isabel, devido ao crescente número de alunos. Mais tarde, Omar Coutinho doou à Loja Maçônica Caratinga Livre um terreno para que fosse construída pela Maçonaria. Em homenagem a seu benfeitor foi dado o nome de seu pai à escola que passou a se chamar “Escola de Reabilitação da Criança João Evangelista de Azeredo Coutinho”.

Para facilitar a manutenção dessa escola foi fundada em 18 de maio de 1974, a Apae Caratinga com finalidade de garantir o atendimento especial às pessoas com deficiência, residentes no município e de outros municípios vizinhos, contando para isso com apoio da comunidade e do governo municipal de Caratinga.

Ao longo de sua trajetória a Apae foi ampliando a oferta de atendimentos especializados tais como: psiquiatria, neurologia, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, pedagogia, odontologia, terapia ocupacional e assistência social. A instituição presta serviços nas áreas de saúde, educação e assistência social. Para viabilizar esse atendimento conta com uma equipe multidisciplinar contratada pela entidade. Conta também com profissionais cedidos pelos municípios e pela Secretaria do Estado da Educação, ressaltando também os voluntários.

Atende às pessoas com deficiências mental, física, auditiva e múltipla em atendimentos individuais, em grupos e nas salas de aula. Em 1998 recebeu a doação de uma área de 12 mil metros quadrados, feita por José Salim constituindo um segundo endereço da instituição conhecido como Módulo II, situado à Rua Roberto Alves de Sousa, nº 136 – Bairro Monte Líbano.

DIRETORIA

Triênio 2023/2025

DIRETORIA EXECUTIVA

⦁ Vice-presidente: Heron Dias Muniz.

⦁ 1º Diretor Secretário: Luigi Remi Alves.

⦁ 2º Diretor Secretário: José Horta de Souza.

⦁ 1º Diretor Financeiro: Alexander Esteves Machado

⦁ 2º Diretor Financeiro: Hideraldo José Beline Xavier Dutra.

⦁ Diretor de Patrimônio: Walter Rodrigues da Silva

⦁ Diretor Social: João Ramiro Machado

⦁ Diretora pedagógica: Lara Cristina Maia Rodrigues Ferreira

CONSELHO ADMINISTRATIVO

⦁ Sara Sabino de Oliveira Monteiro.

⦁ Wellington José Motta.

⦁ Geraldo Magela Pereira.

⦁ Maria Aparecida Maia de Araújo Xavier.

CONSELHO FISCAL

⦁ Antônio Teles Tassar.

⦁ Maurício José de Miranda.

⦁ Aluísio Carlos Dias.

⦁ Argeu Fontes da Costa.

⦁ Sebastião Fausto da Silva.

⦁ Geraldo Elísio Fontoura de Oliveira.

⦁ Cleonice Maria de Jesus Silva.

GALERIA DE EX-PRESIDENTES