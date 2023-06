Aniversário de Caratinga terá programação esportiva com futebol e voleibol

CARATINGA – Caratinga completará neste final de semana 175 anos e a Prefeitura de Caratinga, através da Superintendência de Esportes, realizará uma programação esportiva voltada ao futebol de campo e o voleibol de base.

No futebol, acontecerá no sábado (24) uma rodada especial da Copa de Bairros com quatro partidas acontecendo no Estádio Doutor Maninho (Clube Caratinga) às 8h, 10h30min, 14h e 16h30. Já no domingo (25), a tradicional Copa Distrital terá rodada dupla em Sapucaia e uma partida no distrito de Patrocínio.

Já no voleibol, acontecerá a “Copa Caratinga de Voleibol de Base”, evento que reunirá equipes sub 14 e 17 femininas e masculinas de Caratinga, Bom Jesus do Galho, Tarumirim, Santa Bárbara do Leste e Ipanema. As partidas acontecem de sexta-feira (23) até domingo (25) no Ginásio Poliesportivo Professor Armando Alves da Silva no bairro Limoeiro e no sábado, também no CTC – Caratinga Tênis Clube com participação de mais de 200 crianças e adolescentes e de forma gratuita.

Confira a programação das competições: