Ampliação temporária da vacina Meningocócica ACWY

CARATINGA- A Secretaria de Saúde, seguindo a recomendação da Coordenação Estadual do Programa de Imunizações, ampliou, temporariamente, o público-alvo da vacina Meningocócica ACWY.

Conforme a nova recomendação, válida até 31 de julho de 2023, a nova ampliação temporária para a ACWY se destina aos seguintes públicos: crianças de três meses a cinco meses e 1 ano a 4 anos que não tomaram a MMC; adolescentes de 11 anos a 18 anos que não tomaram ainda a ACWY; profissionais de saúde que ainda não se vacinaram com a ACWY; e pessoas acima de 19 anos que ainda não tomaram a MMC.

O horário de vacinação é das 8h às 10h e das 14h às 16h, em todas as unidades de saúde. Nos postos do Saúde na Hora, que são as unidades dos Bairros Limoeiro, Santa Cruz, Santa Zita e Anápolis, a vacinação também acontece das 18h30 às 21h.

Para se vacinar, é necessário a apresentação de um documento de identificação com foto e do seu cartão de vacina.