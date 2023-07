ALVORADA É O CAMPEÃO DA COPA ENTREFOLHENSE SUB-20

Quatro times receberam premiação em dinheiro, além de troféus e medalhas. A iniciativa é uma forma de incentivar o desportismo na cidade

ENTRE FOLHAS – O Alvorada Esporte Clube foi o grande campeão da Copa Entrefolhense Sub-20, após derrotar o time Centro FC, no último domingo (9), numa tarde de arquibancadas lotadas no Estádio Avelino Marques do Amaral. Conexão BN/L ficou em terceiro lugar na competição, após ganhar a partida contra o time da Barreira. Os quatro times receberam premiação de patrocinador, em dinheiro, além de troféus e medalhas, do Departamento de Esporte da Prefeitura, responsável pela organização do evento.

Com uma campanha de cinco vitórias e apenas um empate, o campeão Alvorada teve, também, o melhor ataque do campeonato, com 17 gols e a defesa menos vazada, com 7 gols sofridos. O artilheiro da Copa foi o atleta Weverton, da equipe conexão BN/L, com o saldo de 7 gols e para melhor goleiro da competição, foi eleito Miguel, da equipe do Centro FC.

A Copa Sub-20 é mais uma iniciativa do Departamento de Esporte da Prefeitura, que contou, também, com o patrocínio de moradores da Cidade. De acordo com o Profissional de Educação Física, Edigar Amaral, que compõe o departamento, o objetivo é proporcionar entretenimento e incentivar o desportismo. “Nosso trabalho busca o envolvimento dos jovens e adolescentes, para promover saúde e diversão”, pontua.

INCENTIVO AO ESPORTE

A equipe de Esportes da Prefeitura de Entre Folhas trabalha alinhada às diretrizes da Saúde, promovendo diversas atividades que incentivam a prática de atividade física. Além da Copa Entrefolhense Sub-20 e os campeonatos de futebol de quadra, só neste ano de 2023, já foram feitos 10 campeonatos simultâneos. No último semestre de 2022, a equipe organizou o Primeiro Pedal Entre Folhas, com a participação de centenas de ciclistas da região. “Além de incentivar o exercício físico e melhorar a qualidade de vida, o esporte favorece o entrosamento entre adolescentes e jovens, fazendo com que todos saiam vencedores; antes de ser uma competição, os campeonatos promovem descontração e lazer para toda a comunidade”, completa o chefe de Esporte, João Miranda.

Assessoria de Comunicação