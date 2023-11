Aluna tem R$ 470 furtados em academia

Uma mulher de 25 anos teve R$ 470,00 furtados de dentro da sua bolsa em uma academia no centro da cidade. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima contou que por volta das 15h teria ido até a academia para realizar seu treino, mas antes deixou a bolsa com seus pertences em um dos armários disponibilizados para as alunas no vestiário feminino, e que não teria trancado com o cadeado. Após o treino, ao abrir a porta do armário teria percebido que sua bolsa estava aberta, mas não constatou o furto no dado momento e deu falta dos R$ 470,00 quando chegou em seu trabalho. A academia possuiu câmeras de monitoramento, porém no vestiário não tem, sendo impossível a identifição do autor.